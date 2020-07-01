Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко выступил в Печерском районном суде Киева, призвав вернуть открытое против него дело в прокуратуру (Офис Генпрокурора) как "юридический трэш".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Я хочу полностью согласиться с позицией генерального прокурора… Позицией генерального прокурора Рябошапки (бывший генпрокурор Руслан Рябошапка, – ред.), что это полный юридический “трэш”. Это очень опасно для генерального прокурора – говорить правду в глаза. Потому что именно за это, за отказ подписать “трэш” генеральный прокурор Рябошапка был отправлен в отставку… Поэтому я еще раз подчеркиваю, ваша честь: верните тот, как назвал генеральный прокурор Рябошапка, “трэш” этой “группировке” (подразумевается прокуратура, – ред.), поблагодарите их… Тем более, что 10 июля, через девять дней, у них заканчивается отведенный законом срок на расследование дела, по окончании которого они обязаны его закрыть. Так требует закон“, – отметил Порошенко.

Он также обратился к нынешнему генпрокурору Ирине Венедиктовой и президенту Владимиру Зеленскому.

“Я хочу обратиться к господину Зеленскому и к госпоже Венедиктовой и повторить тезис: мы вас не боимся. Замахнулись? Бейте! Не откладывайте. Не бойтесь. Надо посадить – сажайте! Подчеркиваю: в Украине это очень плохо заканчивается”, – заявил Порошенко.

В ходе выступления он также подчеркнул, что “видосиками” власть отвлекает людей от реальных проблем в стране.

“Вместе с тем я предлагаю другой вариант – всей стране объединиться. Не “видосиками” отвлекать людей от проблем экономики, которая после того, как вы сорвали стоп-кран, падает в пике. Когда вы людей оставили наедине с пандемией, развлекаясь в “Велюрах”, в хмельницких кафе, в днепровских ресторанах, а людей посадили на карантин и лишили работы. Сейчас пытаетесь попкорном их отвлечь? Не делайте этого”, – заявил политик.

“Я еще раз подчеркиваю: если есть что-то предъявлять – предъявляйте и получайте результат. Если нет – извинитесь, закройте дело и занимайтесь тем, где разворовываются десятки миллиардов”, – добавил пятый президент.

Порошенко выразил мнение, что генпрокурор Венедиктова “в глубине души” соглашается с Рябошапкой в том, что дело является “трэшем”, но, “видя судьбу Рябошапки, будучи зависимой от президента Зеленского, она боится за свою дальнейшую судьбу”.

В связи с этим Порошенко попросил суд об отводе генпрокурора.

“Снимите с нее этот груз, отведите, уважайте женщину”, – обратился он к суду.

В контексте открытого против него дела Порошенко провел параллель с тезисами советских обвинителей, в частности, академика Андрея Вышинского. Последний вошел в мировую историю как главный государственный обвинитель (генеральный прокурор СССР) на сталинских “показательных судебных процессах” 1930-х годов.

“Ваша честь, я вам подарю эту книгу, называется “Судебные речи и статьи советских обвинителей”. Вы найдете здесь позицию “академика” Вышинского, которая полностью совпадает с позицией обвинения: “Иногда бывают такие времена, когда государственная необходимость требует отложить закон в сторону вместе с Конституцией, и действовать исключительно в интересах государства, вашего представления о ней”. И тогда украинские граждане в XXI веке, потому что вы показали “видосик” будут ходить в суд, желательно Печерский, чтобы доказывать свою невиновность. Это такое государство вы нам предлагаете?” – заявил политик.

“То есть вы назначили виновными 40 млн украинцев. Невиновными будут только те, которым вы позволить в ваших “видосиках” быть невиновными? Мы с вами в разных странах живем”, – сообщил Порошенко.

Стоит отметить, что в ходе заседания защита Порошенко заявила отвод генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и группе прокуроров в уголовном производстве о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (по которому пятый президент является подозреваемым).

В частности, адвокат Игорь Головань огласил ходатайство об отводе генпрокурора в связи с незаконностью вручения подозрения Порошенко, а также группе прокуроров – процессуальных руководителей по делу.

А адвокат Илья Новиков заявил, что суду следует решить вопрос по данному ходатайству, поскольку накануне генпрокурор в своем видеообращении пригласила Порошенко в суд, “чтобы доказать свою невиновность в суде”. Данное утверждение Венедиктовой противоречит презумпции невиновности.

В итоге судья Сергей Вовк данное ходатайство не удовлетворил.

Представители прокуратуры просят суд избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.