Пятый президент и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко требует немедленно создать временную парламентскую следственную комиссию (ВСК) относительно сорванной спецоперации по задержанию российских боевиков с ЧВК "Вагнер".

Об этом Петр Порошенко заявил на согласительном совете в Раде.

Петр Порошенко также призвал обеспечить охрану офицерам разведки, которые владеют информацией об этой спецоперации.

“Более того – мы увидели, что с офицеров разведки, которые выполняли чрезвычайно важная задача, сейчас сняли охрану. Я убежден – мы должны обратиться и возобновить охрану, защитить наших воинов и немедленно на этой неделе поставить вопрос ВСК относительно “вагнеровцев”, – сказал Порошенко.

Вчера издание Цензор.НЕТ со ссылкой на источники сообщило, что бывшего главу Главного управления разведки (ГУР) Василия Бурбу, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов в Беларуси, выселили из дома и забрали охрану.

Это произошло вскоре после того, как экс-начальник ГУР МО, а также ряд других высокопоставленных офицеров военной разведки дали показания в Государственном бюро расследований и Офисе Генпрокурора, где полностью подтвердили факт предательства и срыва спецоперации против террористов “Вагнера” после совещания в Офисе Президента 24 июля.

Петр Порошенко напомнил, что операция украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК “Вагнер” была санкционирована им еще в конце 2018 года. Кроме того, эта спецоперация проводилась в рамках международного военного сотрудничества.

“Я могу подтвердить, что это был вопрос нашего международного военного сотрудничества. И было целью собрать, вытянуть и тех, кто участвовал в террористической атаке на самолет МH-17, и тех, кто причастен к уничтожению Ил-76 с украинским десантниками в Луганском аэропорту. И тех, кто осуществлял террористические атаки против гражданского населения”, – сообщил пятый президент.

Напомним, что международная сеть расследователей Bellingcat в марте планирует обнародовать собственное расследование по срыву спецоперации по “вагнеровцев”.

Напомним, что “Вагнер” – это частная российская военная компания, которая поставляет обученных бойцов для военных операций в Украине и других странах мира. 26 февраля Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Евгения Пригожина – владельца этой компании.

Что известно о спецоперации по “вагнеровцам”?

В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.

Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбитию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.

Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” ​​в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.