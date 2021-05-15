Про це політик заявив під час форуму львівських депутатів, інформує пресслужба “ЄС”.

Порошенко нагадав, що навіть у найважчі роки російської агресії держава захистила людей через спрощений механізм отримання субсидій.

Для порівняння він навів цифри: якщо у 2017 році субсидії отримали близько 7 млн домогосподарств, то в опалювальний сезон 2020-21 років – трохи понад 2 мільйони.

“Ми захистили людей, в першу чергу, які мають обмежені доходи, через створення ефективного механізму субсидій. Так, зокрема, в піковий 2017 рік субсидії отримали близько 7 млн домогосподарств. З держбюджету офіційно було виділено 72 млрд грн. А під час опалювального сезону 2020-21 років субсидіями скористалися не 7, а трохи понад 2 млн домогосподарств. 4 з хвостиком мільйони залишилися без субсидій, тому що оформити їх стало майже неможливо. А в держбюджеті замість 70 млрд передбачено лише 36 млрд. І при цьому навіть Мінсоцполітики потребу в субсидіях на поточний рік оцінило в 46 млрд грн. Нагадаю, що ми давали більше ніж 70… Це означає, що рівень життя людей катастрофічно падає”, – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що на початку травня Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, якою ускладнюється порядок оформлення субсидій на фоні епідемії коронавірусу в нашій країні.

“У Страсну п’ятницю Кабінет Міністрів України оприлюднив драконівську постанову, якою значно ускладнюється порядок оформлення субсидій. Це означає, що найбідніші люди мають з першого травня в умовах ковіду заново заповнювати декларації, подавати декларації про доходи, про видатки. Особливо цинічно це виглядає, що вони мають особисто їхати і стояти в черзі під час пандемії. Це порушує жорсткі правила безпеки, це не дає можливості уникнути черги і це смертельно небезпечно, особливо для літніх людей”, – наголосив Порошенко.

Політик наполягає, що субсидії українцям повинні перепризначити автоматично.

“Хочу нагадати, як вирішується це питання. Ми через “Укрпошту” розіслали бланки, люди могли заповнити ці бланки та відправити назад. Все. Це відбувалося виключно в автоматичному порядку. Дай субсидію, а потім заходь і перевір, якщо ти маєш будь-які підозри щодо коректності її використання. У вас є бази даних фіскальної служби”, – заявив Порошенко.

“Уряд має негайно скасувати цю драконівську, грабіжницьку постанову знущання з українців”, – резюмував він.