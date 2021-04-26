П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко звернув увагу на те, що в урядовому плані вакцинації на 2021 рік відсутні анонсовані президентом Володимиром Зеленським 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Він також вимагає від влади пояснити, кого вакцинують поза чергою.

Про це він сказав під час погоджувальної ради, текст заяви приводить пресслужба “Європейської солідарності”.

“Україна стрімко наближається до кількості померлих від коронавірусу у п’ятдесят тисяч. І це при тому, що рік тому хтось називав себе “майстром спорту по боротьбі з коронавірусом” і обіцяв, що Україна буде серед лідерів світу по вакцинації. Скільки ще має померти людей від ковіду, щоб влада зрозуміла свою відповідальність за злочинну бездіяльність? Не треба ховатися за Степанова чи Шмигаля. Міністром охорони здоров’я, так само як і прем’єр-міністром у нас працює Зеленський”, — наголосив Порошенко.

Він констатував, що наразі з понад 40 мільйонів українців провакциновано 527 тисяч.

“За останню добу провакциновано 1114 українців. Ця цифра і є оцінкою безпорадності і бездіяльності влади”, — каже п’ятий президент.

Крім того, він нагадав, що днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз буде приймати лише людей, вакцинованих препаратами, які пройшли сертифікацію у відповідному європейському агентстві. За словами Порошенка, українська влада де-факто призупинила безвіз.

“Минулого тижня ми прочитали урядовий план вакцинації, і ми не знайшли там вакцин, які були презентовані Зеленським з такою помпою. На сьогодні в країні є 117 тисяч доз вакцин Pfizer, але вони прийшли по лінії міжнародної безкоштовної допомоги. І з ними вже почали відбуватися незрозумілі речі”, — зауважив голова “ЄС”.

Він оприлюднив офіційні дані МОЗ про людей, які провакциновані Pfizer.

“Серед них люди старше 80 років по віку — 1. Або 0,010%. Медичні працівники — 400, або 3%. І по дивній категорії “інші” провакциновано 9641, або вже такі символічні 73%. Що це за “інші”? Я вимагаю, щоб суспільство і парламент були обов’язково проінформовані, і були розвіяні будь-які підозри щодо цієї жахливої статистики”, — наголосив Петро Порошенко.

Він також закликав на позачерговому засіданні з питань коронавірусу, ініційованому “Євросолідарністю”, розглянути проєкт постанови Верховної Ради про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів державної влади.

“Перший пункт — забезпечення рівного доступу населення до безпечних і якісних вакцин для організації профілактики коронавірусної хвороби”, — зазначає Порошенко.

П’ятий президент також закликав визнати неналежним та незадовільним стан виконання постанови Верховної Ради, яка була ухвалена 20 жовтня 2020 року.

“Відповідальність уряду за фактичний зрив масової кампанії вакцинації, в тому числі і комунікаційної стратегії, де промотувати це мають не аферисти з наглядових рад, яких і поставили туди і які тягнуть за собою членів своїх родин. А професійні лікарі, які мають обґрунтовано довести необхідність проведених зазначених змін вакцинації”, — резюмував Порошенко.