Пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко заявил, что увольнение главы Национального банка Украины Якова Смолия несет чрезвычайные риски для финансовой стабильности Украины и сотрудничества с международными партнерами. Поэтому он требует от президента Владимира Зеленского остановить его отставку и обеспечить независимость НБУ.

Об этом сообщила пресс-служба “Европейской Солидарности”.

“Давление состоялось со стороны высшего политического руководства государства. Очень беспокоит момент, когда это произошло. Требование к Смолию написать заявление прозвучало на следующий день после получения транша Всемирного банка, через неделю после получения первого транша МВФ, через неделю после получения первого транша макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Это называется одним словом – обман. Обман партнеров, которые поверили подписи под меморандумом МВФ, поскольку кроме подписи руководства Правительства, Национального банка, министра финансов там стоит подпись Зеленского”, – сказал Порошенко.

В связи с этим он призвал Зеленского пересмотреть решение об отставке главы НБУ.

“Отзовите заявление, верните Смолию без рассмотрения, поскольку, как сейчас выразился один из инвесторов, это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками”, – добавил пятый президент.

Он также отметил, что межбанковский валютный рынок уже отреагировал на тревожные новости с НБУ снижением курса национальной валюты. Кроме того, это негативно повлияло на позиции Украины на международных рынках заимствований.

“Первые результаты мы уже имеем, потому что 1 миллиард 750 миллионов долларов размещенных вчера в еврооблигации Украины, отменены, поскольку инвесторы не верят. И не желают дальше играть в подобные игры с “краплеными картами”, – пояснил Порошенко.

По его словам, давление на главу НБУ происходит непосредственно из Офиса Зеленского в интересах Коломойского.

“Владимир Александрович, что вы все еще стоите перед выбором, кого выбрать: Украину с ее сорокамиллионным народом – или Коломойского с интересами получить с государства миллиарды ворованных долларов, им ворованных. И вернуть себе “ПриватБанк”. Вместе со Смолием из страны уйдут и иностранные инвесторы, и больше не вернутся. Ибо полное пике национальной экономики, вызванное тем, что вы “дернули стоп-кран” во время коронавируса бессмысленным карантином, будет иметь разрушительные последствия”, – подчеркнул лидер “ЕС”.

В то же время, он также обратился к депутатам из монобольшинства с требованием не поддерживать отставку главы НБУ.

“Я сейчас хочу обратиться к народным депутатам из монобольшинства, которые не считают себя членами группы Коломойского, которые во времена моей каденции считали себя реформаторами: сейчас народ и история будет смотреть в глаза каждому из вас. И от того, на какую кнопку вы нажмете будет зависеть ваша дальнейшая судьба и судьба страны. Просьба – не допустить очередного удара по репутации страны, на допустить разрушения Украины”, – призвал Порошенко.

Кроме того, лидер “ЕС” также призвал Смолия не сдаваться и отозвать заявление об отставке.

“Яков Васильевич, отзовите заявление. Сейчас то время, когда очень актуален лозунг – никогда не сдавайся. Яков Васильевич, после вчерашнего судилища я имею право с таким лозунгом обратиться именно к вам”, – резюмировал Порошенко.