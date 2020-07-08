Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко выступил перед сторонниками у здания Печерского районного суда Киева, отметив, что нынешняя власть хочет ограничить украинскую оппозицию в участии в местных выборах.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Сначала Порошенко поблагодарил сторонников, которые пришли к зданию суда, “чтобы сказать решительное “нет” политическим репрессиям”.

“Чтобы сказать решительное “нет” зеленой власти – неопытных, мстительных, мелких и ничтожных людей, которые организовали “зеленую волну” российской пятой колонне внутри Украины. Власть, которая борется не с Россией, не с оккупантом, а с украинскими волонтерами, добровольцами – с Софией Фединой, Марусей Звиробий, открывает уголовное дело против Владимира Вятровича, борется с нашим генералами – “киборгами” вроде Марченко… Для чего они это делают? Они нас с вами хотят запугать. Они сегодня уже стали парализованы от страха. Они не способны ничего делать для Украины. И они все время посвящают тому, чтобы упечь украинскую оппозицию за решетку”, – отметил Порошенко.

В связи с этим политик напомнил о судьбе беглого экс-президента Виктора Януковича.

“Мы хотим напомнить, что в 2013-м году один такой был. Мы все очень хорошо помним, чем он закончил. Ворота на Ростов и билет в Ростов наготове”, – предупредил Порошенко.

Он также проинформировал, что Печерский районный суд Киева посреди ночи продлил до 10 октября срок досудебного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки (в котором пятый президент является подозреваемым). Порошенко подчеркнул, что все это делается, чтобы воспрепятствовать участию оппозиции в местных выборах.

“Мы их не боимся. Они давят на суды. Представьте себе, что сегодня ночью, ибо все паскудные и мелкие дела они делают ночью, Печерский суд принял решение продлить еще на три месяца за пределами года, когда закон обязывает закончить дело, расследование дела о назначении мной заместителя руководителя разведки. Ночью такие вещи делать – это преступление, под давлением такие вещи делать – это преступление, и давить – это преступление. Для чего они это сделали? Чтобы потратить еще 15 млн денег для этих преступников из Госбюро расследований из средств налогоплательщиков. Для того, чтобы ограничить лидера оппозиции Порошенко проводить избирательную кампанию, потому что на следующей неделе будут объявлены выборы, которые должны состояться в конце октября”, – рассказал пятый президент.

“Они хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить по Украине. Очень они хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить и защищать украинский интерес по миру. Мы не собираемся выполнять преступные приказы преступной власти. Ведь мы единая украинская оппозиция… Хочу заверить вас, что кто-кто, а Порошенко точно не сдастся без боя“, – подчеркнул политик.