Видео опубликовано на Facebook-странице Порошенко.
Украинская рок-группа “Козак Систем” презентовала новый альбом “Влюбленные воры”. Концерт посетил и пятый президент Украины Петр Порошенко с супругой.
Появление Порошенко в холле Октябрьского дворца вызвало ажиотаж среди украинцев, которые пришли на концерт. Они здоровались с Порошенко и просили сфотографироваться. В самом зале зрители концерта Kozak System поддержали Порошенко громкими аплодисментами.
По словам Петра Порошенко, “ребята создали настоящее шоу”.
“Вчерашний вечер был полон безумного драйва и невероятной энергии. Спасибо Kozak System и Иван Леньо за такие замечательные эмоции. Это было прекрасно и подлинно! Октябрьский дворец не помешал поклонникам танцевать. Ибо на концерте Kozak System трудно усидеть на местах”, – написал Порошенко.
- Согласно данным опроса Центра Разумкова, если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, то за действующего президента страны Владимира Зеленского готовы проголосовать 40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. За Петра Порошенко готовы отдать голоса 13,5%.
- По данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на февраль 2020 года уровень доверия к Владимиру Зеленскому упал с 79% до 51%.