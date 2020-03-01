Пятого президента Украины Петра Порошенко с супругой встретили аплодисментами на сольном концерте Kozak System в Октябрьском дворце.

Видео опубликовано на Facebook-странице Порошенко.

Украинская рок-группа “Козак Систем” презентовала новый альбом “Влюбленные воры”. Концерт посетил и пятый президент Украины Петр Порошенко с супругой.

Появление Порошенко в холле Октябрьского дворца вызвало ажиотаж среди украинцев, которые пришли на концерт. Они здоровались с Порошенко и просили сфотографироваться. В самом зале зрители концерта Kozak System поддержали Порошенко громкими аплодисментами.

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По словам Петра Порошенко, “ребята создали настоящее шоу”.

“Вчерашний вечер был полон безумного драйва и невероятной энергии. Спасибо Kozak System и Иван Леньо за такие замечательные эмоции. Это было прекрасно и подлинно! Октябрьский дворец не помешал поклонникам танцевать. Ибо на концерте Kozak System трудно усидеть на местах”, – написал Порошенко.