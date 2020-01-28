Об этом сообщает пресс-служба политической партии “Европейская солидарность”.

“Мы будем бороться за то, чтобы европейский, евроинтеграционный, евроатлантический трек был сохранен. Потому что иногда, к сожалению, во время разговоров, что все якобы поддерживают европейскую интеграцию, ничего в этом направлении не делается”, – сказал Порошенко.

При этом экс-президент считает поражением Украины возвращение в ПАСЕ российской делегации.

“И сегодня нам приходится воевать за то, чтобы не признать мандат России. Для того, чтобы она несла ответственность. Потому что не может быть так, что Россия является страной агрессором – и Совет Европы предпринимает шаги, якобы ничего не случилось”, – говорит он.

По мнению Петра Порошенко, “детоксикацию” Путина нельзя допускать.

“Мы точно будем делать все для того, чтобы мотивировать Путина прекратить агрессию против нашего государства, чтобы мотивировать Путина восстановить суверенитет и понести соответствующую ответственность за эту агрессию”, – подчеркнул он.