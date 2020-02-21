Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Владимир Путин – очень опасный враг Украины. И его цель – забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит”, – говорится в сообщении.
Порошенко обратил внимание на то, что российский президент считает, что не должны существовать украинский язык, а также украинская церковь.
“Путин считает, что украинского языка не должно существовать. Что украинской нации не должно существовать, что мы с ним – один народ, такая искалеченная западными влияниями ветвь россиян. Путин считает, что православная церковь должна быть только Московского патриархата. Это означает только одно – Украине жизненно необходимы собственные армия, собственный язык и своя церковь. Поэтому, мы все сделали правильно”, – подчеркнул он.
Порошенко также подчеркнул, что Путин – куда большая опасность, чем коронавирус и призвал украинскую власть отреагировать на его заявления.
“Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологии, и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин – куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать”, – резюмировал лидер “ЕС”.
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