Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин куда большая опасность, чем коронавирус и призвал украинскую власть отреагировать на его заявления.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Владимир Путин – очень опасный враг Украины. И его цель – забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит”, – говорится в сообщении.

Порошенко обратил внимание на то, что российский президент считает, что не должны существовать украинский язык, а также украинская церковь.

“Путин считает, что украинского языка не должно существовать. Что украинской нации не должно существовать, что мы с ним – один народ, такая искалеченная западными влияниями ветвь россиян. Путин считает, что православная церковь должна быть только Московского патриархата. Это означает только одно – Украине жизненно необходимы собственные армия, собственный язык и своя церковь. Поэтому, мы все сделали правильно”, – подчеркнул он.

Порошенко также подчеркнул, что Путин – куда большая опасность, чем коронавирус и призвал украинскую власть отреагировать на его заявления.

“Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологии, и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин – куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать”, – резюмировал лидер “ЕС”.