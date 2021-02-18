Об этом сказал пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко в эфире “Прямого”.

Порошенко рассказал, что будет делать, если СНБО под давлением Зеленского примет решение о закрытии “Прямого” канала, “Пятого”, “Эспрессо”.

“Я считаю, что это будет очередной красной линией, которую пересечет власть Зеленского. Но хочу подчеркнуть, что это уже будет точка невозврата. Я горжусь тем, что в 2003 году я вместе с командой единомышленников создали “5 канал” и подписали странный для того времени документ – основные принципы редакционной политики, который подписали лучшие звездные журналисты того времени. Я горжусь тем, что мы ни разу с тех пор этот документ, регламентирующий свободу слова, никогда не нарушали. Более того, я горжусь той ролью, которую “5 канал” как независимый телевизионный единственный канал сыграл в “оранжевой” революции. Иначе здесь давно бы была Россия. И я убежден, что свою роль в защите украинской государственности сыграла свобода слова и ее олицетворение – “5 канал”. Все признают, что революции бы не было или она была бы другой … “, – ответил Порошенко.

Он отметил, что свобода слова – это основополагающие позиции украинской государственности.

“Я не думаю, что это понимает Зеленский. Потому Зеленский … больше грязи, как было вылито на меня, в том числе и его усилиями, его “95 кварталом” с ложью “Горіла хата палала”, с игрой на рояле не руками и с видом Украины как проститутки. Но в страшном сне не пришло бы закрывать, потому что они тебя критикуют”, – добавил пятый президент.

Ранее из-за введения Советом нацбезопасности и обороны санкции против нардепа “ОПЗЖ” Тараса Козака, владельца NewOne, “112 Украина” и Zik, телеканалы были заблокированы. Решение СНБО о введении санкции вводится в действие указом президента.

Юрист Назар Черный в комментарии #Буквам рассказал, как работает механизм санкций и могут ли указанные физические и юридические лица от них избавиться.

Зеленский и “Прямой”

9 января 2020 года Нацсовет по телерадиовещанию назначил проверку телеканала “Прямой” из-за высказываний ведущего Сергея Пояркова в передаче “ПоярковNEWS” в адрес президента Зеленского. Ведущий назвал его “маленьким чмом” и “криворожским ссыкунчиком”. После этого против Пояркова возбудили уголовное дело, суд отпустил его под личное обязательство.

В конце мая ведущий телеканала “Прямой” Тарас Березовец опубликовал обвинительный акт Службы безопасности Украины в отношении Пояркова. В соответствии с документом, Пояркова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК. Санкция – до пяти лет лишения свободы.

В комментарии “Детектор-медиа” ведущий заявил, что дело расследуют с октября 2019 года якобы из-за пародии на YouTube, в которой упоминался Зеленский. Он утверждает, что в его действиях не было покушения на преступление. По словам телеведущего, Президент дважды давал показания по этому делу, в которых якобы высказывал страх перед ним. В то же время пресс-секретарь Президента Юлия Мендель не смогла подтвердить эту информацию.

Ранее корреспонденту #Букв удалось сфотографировать часть переписки между Евгенией Кравчук, которая является заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, и Татьяной Цибой — главой подкомитета по вопросам права граждан на информацию комитета ВР по вопросам свободы слова. “Женя, с Поярковым в таком виде будет жопа. Давай в пятницу пригласим его, и пресс-служба… подготовим, как его уволить… Потому что он реально пишет … у … Гордона о Парламенте”, – написала Татьяна Циба.