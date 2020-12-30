Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал операцию по задержанию «вагнеровцев»

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко заявил, что санкционировал проведение операции украинских спецслужб по задержанию бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера", будучи верховным главнокомандующим в 2018 году.

Об этом сказал Порошенко в ток-шоу “Большая политика”на “5 канале.

“Могу сказать определенный эксклюзив … Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции”, – сказал Порошенко.

При этом он расценил срыв операции как государственную измену и подчеркнул, что будет настаивать на привлечении причастных к ответственности.

“Я подчеркиваю, что я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления государственной измены, где усилиями десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбитому самолету MH17, а не судить невинного Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту”, – сказал политик.

По его словам, спецоперация “была сорвана конкретными лицами”.

“Я очень настоятельно рекомендую создать временную следственную комиссию, очень настоятельно рекомендую допросить всех участников процесса и отстранить немедленно тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено”, – добавил Порошенко.