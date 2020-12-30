Covid-19 Украина

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Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал операцию по задержанию «вагнеровцев»

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко заявил, что санкционировал проведение операции украинских спецслужб по задержанию бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера", будучи верховным главнокомандующим в 2018 году.

Среда, 30 декабря 2020, 21:23

Об этом сказал Порошенко в ток-шоу “Большая политика”на “5 канале.

“Могу сказать определенный эксклюзив … Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции”, – сказал Порошенко.

При этом он расценил срыв операции как государственную измену и подчеркнул, что будет настаивать на привлечении причастных к ответственности.

“Я подчеркиваю, что я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления государственной измены, где усилиями десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбитому  самолету  MH17, а не судить невинного Назарова за сбитый  Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту”, – сказал политик.

По его словам, спецоперация “была сорвана конкретными лицами”.

“Я очень настоятельно рекомендую создать временную следственную комиссию, очень настоятельно рекомендую допросить всех участников процесса и отстранить немедленно тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено”, – добавил Порошенко.

Что известно о спецоперации по “вагнеровцам”?

В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.

Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбиванию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.

Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” ​​в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.

  • 4 сентября народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Владимир Арьев предоставил доказательства того, что Служба безопасности Украины проводила спецоперацию по боевиков “Вагнера”, а человек из Офиса президента причастен к ее срыву. Тогда же партия “ЕС” призвали создать временную следственную комиссию для выяснения обстоятельств срыва спецоперации украинских спецслужб.
  • 9 сентября суд обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство в отношении председателя Офиса Зеленского Андрея Ермака относительно “слитой” операции по “вагнеровцам”.
  • 29 сентября в Верховной Раде Украины впервые рассмотрели в зале электронную петицию. Она касалась создания временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию возможной государственной измены в деле “вагнеровцев”.
  • Сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Артур Герасимов отмечал, что постановление о создании ВСК в деле “вагнеровцев” блокируется в Верховной Раде командой президента Владимира Зеленского.
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