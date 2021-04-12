Об этом он заявил в ходе согласительного совета в понедельник, 12 апреля.

В частности, Порошенко сообщил, что уже собрано более 120 голосов народных депутатов. Он подчеркнул, что в Государственном бюджете на 2021 год еще не запланированы деньги для покупки вакцины в количестве, достаточном для вакцинации миллионов украинцев.

Он поблагодарил фракции, которые дали свои подписи за проведение внеочередного заседания.

“Здесь уже 122 подписей, не хватает 28. Хочу подчеркнуть, что ни одной подписи «Слуг народа» здесь нет. Правда глаза колет”, – говорит Петр Порошенко.

“В постановлении, которое мы требуем рассмотреть, есть чрезвычайно актуальные вопросы – начиная от анализа выполнения предыдущего постановления Верховной Рады и привлечения к ответственности тех, кто сорвал вакцинацию, защиту врачей, оборудование больниц, в том числе и кислородом. Тех, кто сорвал закупку лекарств, все процессы, которые спасают жизни людей и за нелепость и некомпетентность которых народ Украины платит цену от 200 до 490 жизней в сутки”, – пояснил лидер “ЕС”.

Он отметил, что встречался с врачами во многих медучреждениях, и партия “Европейская Солидарность” имеет комплексный антиковидний план.

По словам Порошенко, там есть и помощь врачам, и закупка, и производство вакцин, и лекарства от коронавируса.

“То, что вам сейчас пообещали, что у нас есть 10 миллионов, 20 миллионов – это меморандумы о намерениях. Начинать надо с того, что в бюджете должны быть предусмотрены средства и уплаченная предоплата. Если бы летом прошлого года деньги потратились не на «золотой асфальт» и «воровство», а на закупку вакцин, в декабре вакцины были бы. И сейчас у нас количество вакцинированных измерялась бы десятками миллионов. Я еще раз призываю – вакцинироваться нужно. Но нечем вакцинироваться. Ибо на 42-х миллионную страну сейчас у нас есть немного больше 500 000 вакцин за год коронавирусной болезни”, – отметил пятый президент.