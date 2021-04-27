П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав підтримати заявку України в (Північноатлантичний альянс) НАТО та ввести миротворчу місію ООН на Донбас.

Про це він сказав в інтерв’ю політичному оглядачу Джеду Баббіну для видання The Washington Times.

Порошенко наголосив, що президент РФ Володимир Путін шляхом ескалації збройної агресії проти України намагається нав’язати такі “мирні умови”, в рамках яких вона здасть ще одну велику частину своєї території.

“Цією ескалацією Путін прагне надихнути колективний Захід тиснути на Україну з метою уникнення великого військового конфлікту. Путін хоче від Заходу політики умиротворення та поступок щодо України”, – каже лідер “ЄС”.

Він вважає, що подолати кризу можна двома шляхами. По-перше, прийняти заявку України на членство в НАТО. По-друге, Байден має відверто закликати до запровадження миротворчої операції ООН на Донбасі, яка може перешкодити Росії захопити нові українські території.

“Порошенко зазначив, що це “надзвичайно небезпечний час”: щодня до українських кордонів прибувають нові ешелони регулярних російських військових сил — війська, танки, вертольоти, артилерійські системи… Кремль розміщує на українському фронті найновішу та найсучаснішу військову техніку”, — йдеться у статті.

П’ятий президент також закликав збільшити військову підтримку України та постачання летальної зброї із США.