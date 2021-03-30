Covid-19 Украина

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Порошенко призвал профинансировать производство вакцин и закупку уникального лекарства от COVID-19

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность", призвал власти к немедленным стратегическим шагам в борьбе с пандемией коронавируса.

Вторник, 30 марта 2021, 15:58

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады.

Порошенко подчеркнул, что ситуация в регионах катастрофическая и требует немедленного заседания СНБО с участием руководителей всех фракций.

Он напомнил цитату из телевизионного сюжета на канале “1 + 1”, где говорилось об ужасной ситуации с COVID-19 в областной больнице Житомира.

“Утром пациенты задыхались, потому что концентраторов не было. Больные – синие, потому что не хватает кислорода. Трупы лежат среди живых, потому что нет машины, чтобы вовремя вывозить. Не хватает лекарств. Медикам – не дают доплат”. Чтобы “слуги” не искажали потом мои слова, я хочу подчеркнуть, что это цитата из выпуска ТСН на канале, который привел вас к власти”, – отметил Порошенко.

Он напомнил, что год назад никто в мире не был готов к пандемии, но большинство стран за это время создали систему защиты населения.

“И только у нас третья волна пандемии оказалась полной неожиданностью для власти. Распродав в начале пандемии защитные маски, Зеленский обещал, что Украина будет среди первых стран, которая проведет вакцинацию. И что? Есть государства, где провакцинировано 50% людей, большинство стран Европы превысило показатель 10% всех своих жителей. В Украине – считанные доли процента”, – говорит лидер “ЕС”.

По его словам, вакцинация в стране сорвана.

“На днях одна очень авторитетная врач сказала, что к концу года в Украине сформируется-таки коллективный иммунитет, как и в европейских странах. Только в тех странах – благодаря вакцинации. У нас – из-за рекордных показателей смертности, на которые сейчас вышло, к сожалению, наша государство”, – говорит Порошенко.

Он заявил, что “Европейская Солидарность” требует объединиться, совместно созвать заседание СНБО, принять участие всем руководителям фракций и групп Верховной Рады.

“У нас есть дополнительные предложения к нашему плану по противодействию коронавирусу. Выделить средства на приобретение лицензий на производство вакцин внутри государства. Сейчас завершается разработка уникальных лекарств. И чтобы не случилось так, как с вакцинами, сейчас надо заключить контракты и оплатить их”, – предлагает Петр Порошенко.

  • Ранее партия “Европейская Солидарность” заявила о целесообразности созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за срыва вакцинации и провала борьбы с пандемией.
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  • 27 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине отстает почти в два раза от плана.
Теги: Європейська солідарність, вакцинация, Європейська солідарність, Европейская Солидарность, Коронавирус, Петр Порошенко

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