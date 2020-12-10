Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал направить 600 млн евро, полученных накануне от Евросоюза, на бесплатную вакцинацию украинцев от коронавируса COVID-19.

Соответствующее видеообращение опубликовано на Facebook-странице политика.

Порошенко предостерег власть от нецелевого использования макрофинансовой помощи ЕС.

“Украина получила финансовую помощь от Европейского Союза для противодействия эпидемии COVID-19. Мы благодарны нашим европейским партнерам, которые не бросают Украину в трудное время и четко демонстрируют, кто является нашим настоящим союзником… Вместе с тем, мы жестко требуем от власти: эти средства не должна постигнуть судьба антиковидного фонда, когда миллиарды гривен, которые должны были спасать украинцев и позволить стране преодолеть эпидемию, закатали в асфальт для пиара президента и откатов для его друзей”, – отметил Порошенко.

Политик уточнил, что 600 млн евро помощи от ЕС – это 20 млрд гривен.

“Уверен, на все эти средства украинское правительство должно закупить вакцину от лучших мировых производителей, чтобы бесплатно провакцинировать всех украинцев. Это – ключ к преодолению эпидемии и безопасность для наших граждан”, – подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что Великобритания уже начала вакцинацию, а на днях это начнут делать Франция, Израиль и США.

“Однако украинцы до сих пор не имеют никакого ответа от правительства относительно того, когда будут подписаны контракты по поставке вакцин… Необходимые средства уже есть. Мы будем жестко контролировать правительство, чтобы их наконец потратили по назначению – для преодоления эпидемии COVID-19”, – заявил политик.