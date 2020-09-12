Партия "Европейская солидарность" требует остановить расходования средств Фонда борьбы с COVID-19 на цели, не связанные непосредственно с борьбой с коронавирусом.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко, передает пресс-служба.

“Все эти деньги должны расходоваться исключительно на борьбу с коронавирусом и спасение людей. Для этого Фонд и был создан – не для коррупции, не для “видосиков” и не для строительства дорог. Должны спасать медицинских работников, которые противостоят распространению коронавируса в Украине, застраховать их здоровье и обеспечить больницы всем необходимым для преодоления пандемии. Требуем расследовать все случаи нецелевого использования средств на борьбу с коронавирусом и привлечь виновных к ответственности”, – подчеркнул Порошенко.

По его словам, власть забрала деньги из образования, и теперь учителя и дети остались без средств индивидуальной защиты.

“1 сентября дети пошли в школу. А в марте власть сняла с образования пять миллиардов гривен. Вы думаете, государственный бюджет потратил хотя бы гривну на обеспечение эпидемиологической безопасности в учебных заведениях? Миллионы детей и сотни тысяч учителей оставлены один на один с этой проблемой. Зато львиную долю денег, которые парламент весной выделил на противодействие COVID-19, то, что не успели разворовать, – решили потратить на строительство дорог. Для чего? Чтобы перед выборами торжественно перерезать ленточки”, – добавил Порошенко.

Также Порошенко напомнил про обещанные доплаты медикам, которые работают с инфицированными на коронавирус.

“Необходимо обеспечить справедливые доплаты медработникам, которые стоят на переднем крае борьбы с коронавирусом. Напомню, это должны быть 300 процентов к зарплате. Обеспечить массовое тестирование – медицинских работников, педагогов и воспитателей детских садов, военных на передовой. И прекратить перекладывать ответственность на местные органы власти, на врачей и самих граждан”, – призвал Порошенко.