Пятый президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко встретился с журналистским коллективом телеканала "Прямой", владельцем которого он стал на днях, и призвал его сохранять проукраинский курс.

Об этом сообщает “Прямой“.

Во вторник, 23 февраля, Петр Порошенко провел встречу с медийщиками “Прямого”. Он предложил им составить и подписать Соглашение о принципах редакционной политики — по образцу того, которую 18 лет назад было подписало с “5 каналом”.

Порошенко поблагодарил сотрудников канала и призвал сохранять проукраинский курс.

“Вы — проукраинские журналисты, и вы точно проводите проукраинскую политику. Проводите — и я очень благодарен за это — уже много лет политику противодействия российскому информационному влиянию в информационном поле Украины. Это ваша работа, и то, что вы являетесь лидерами, значит, что вас смотрят и вам доверяют. Мы должны обеспечить защиту украинства в информационном эфире страны. Потому что кроме вас и некоторых ваших коллег, которым я очень благодарен, на сегодня это мало кто делает. К сожалению”, — отметил политик.

Также Порошенко поблагодарил журналистов за то, что почти 2 года канал работает в условиях давления со стороны властей.

“Все помнят, когда была инаугурация Зеленского — 20 мая 2019. Но не все знают, когда была открыто первое уголовное дело — не против каналов Медведчука — на это им нужно было 2 года. А 19 мая 2019 первое, что сделал Зеленский на своем посту — он дал поручение Трубе уничтожить “Прямой”. И вы не сдались, несмотря на давление, попытку арестов счетов, обыски, давление на журналистов”, — отметил Порошенко.

Кроме этого, Порошенко поблагодарил международных партнеров и послов Большой Семерки за защиту “Прямого” от преследований, и предостерег правоохранителей от этого.

“Мы еще раз обращаемся с просьбой — не позорьтесь и закройте уголовные дела против наиболее эффективного проукраинского лидера информационного рынка — “Прямого”, — резюмировал лидер “ЕС”.

Напомним, пятый президент Украины, лидер “ЕС” Петр Порошенко 18 февраля купил телеканал “Прямой”. По его словам, на ближайшем заседании СНБО планировали ввести санкции против владельца этого телеканала Владимира Макеенко, впрочем, этого сделано не было.

Порошенко отметил, что попытка закрытия телеканала “Прямой” стала бы “красной линией” для власти Владимира Зеленского.

Зеленский и “Прямой”

9 января 2020 года Нацсовет по телерадиовещанию назначил проверку телеканала “Прямой” из-за высказываний ведущего Сергея Пояркова в передаче “ПоярковNEWS” в адрес президента Зеленского. Ведущий назвал его “маленьким чмом” и “криворожским ссыкунчиком”. После этого против Пояркова возбудили уголовное дело, суд отпустил его под личное обязательство.

В конце мая ведущий телеканала “Прямой” Тарас Березовец опубликовал обвинительный акт Службы безопасности Украины в отношении Пояркова. В соответствии с документом, Пояркова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК. Санкция – до пяти лет лишения свободы.

В комментарии “Детектор-медиа” ведущий заявил, что дело расследуют с октября 2019 года якобы из-за пародии на YouTube, в которой упоминался Зеленский. Он утверждает, что в его действиях не было покушения на преступление. По словам телеведущего, Президент дважды давал показания по этому делу, в которых якобы высказывал страх перед ним. В то же время пресс-секретарь Президента Юлия Мендель не смогла подтвердить эту информацию.

Ранее корреспонденту #Букв удалось сфотографировать часть переписки между Евгенией Кравчук, которая является заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, и Татьяной Цибой — главой подкомитета по вопросам права граждан на информацию комитета ВР по вопросам свободы слова. “Женя, с Поярковым в таком виде будет жопа. Давай в пятницу пригласим его, и пресс-служба… подготовим, как его уволить… Потому что он реально пишет … у … Гордона о Парламенте”, – написала Татьяна Циба.