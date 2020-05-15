Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что запрет российских соцсетей лишает страну-агрессора одного из инструментов в гибридной войне против Украины.

Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

“Указ президента продлить запрет российских соцсетей в Украине, впервые внедренный моей командой три года назад, считаю правильным. Но странно, почему тянули до последнего дня? Что выжидал Офис президента и почему медлил – вопросы открыты. Верховная Рада в такой ситуации должна была сказать свое слово. Я благодарен народным депутатам своей и других фракций, которые созвали внеочередное заседание и голосованием выразили принципиальную политическую позицию”, – написал Порошенко.

Сославшись на данные Интернет-ассоциации Украины, политик отмечает, что доля украинских Интернет-пользователей, которые ежедневно посещают социальную сеть “ВКонтакте”, упала с 54% до 10%. За тот же период ежедневная доля украинских посетителей соцсети “Одноклассники” снизилась с 35% до тех же 10%.

“Запрет соцсетей страны-агрессора за три года доказал свою эффективность… Это в значительной степени лишает Россию одного из ключевых инструментов в гибридной войне против Украины, уменьшает возможность инфильтрации идей “русского мира” и промывания мозгов российской пропагандой. А также уменьшает возможность сбора персональных данных и наносит удар по работе российских спецслужб”, – подчеркнул Порошенко.