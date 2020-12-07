Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает, что внутриполитическая ситуация в Украине имеет все признаки кризиса государственного управления.

Об этом он заявил в своем выступлении во время онлайн-заседание Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, сообщает пресс служба “Европейской солидарности”.

“Мы не можем спокойно наблюдать за тем, как Украина, которую мы вместе с вами строили с 2014 года, сползает в хаос неуправляемости, автократии и пророссийского антиукраинского реванша”, – подчеркнул он.

По мнению Петра Порошенко, ключевыми приоритетами сотрудничества Украины и Евросоюза в следующем году должны стать укрепление устойчивости Украины против российской агрессии, ужесточение санкций ЕС против России, обеспечения макроэкономической стабильности Украины благодаря продолжению сотрудничества с МВФ и ЕС, координация усилий по противодействию пандемии коронавируса, включая обеспечение быстрых поставок действенных вакцин в Украине, а также обновления Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом для ее приведения в соответствие с современными вызовами.