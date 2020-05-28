Пятый президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований 29 мая, поскольку следователи не смогли вручить ему повестку с соблюдением закона.

Об этом заявил адвокат политика Илья Новиков, сообщает пресс-служба партии “Европейская солидарность”.

“На завтрашнее число, на 29 мая ГБР хотело вызвать Порошенко на допрос по этому делу. Этого допроса не будет по той причине, что следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестки. Они пытались ввести в Украине такую ​​практику, чтобы вручение повестки можно заменить вывешиванием “видосика” на сайте ГБР с тем, чтобы считать это надлежащим уведомлением свидетеля. Этого не будет”, — сказал Новиков.

По его словам, “Порошенко определенно не будет рассматривать это как законный способ вызова на допрос в качестве свидетеля”.

“Если следователи хотят, чтобы к ним появлялись на допрос свидетеля — пожалуйста, вручайте повестки с соблюдением закона” — сказал он.

Второй адвокат Порошенко Игорь Головань добавил, что УПК предусматривает, что повестка должна быть вручена за три дня до даты явки на допрос и при расчете этого срока первый день не учитывается.

“Поэтому если человека вызывают, например, на 29 мая, повестка должна быть вручена не позднее чем 25 мая”, — сказано в сообщении.