Соответствующий пост Порошенко опубликовал в Facebook.

Как сообщалось ранее, организаторы Мюнхенской конференции по безопасности сегодня, в день ее открытия, обнародовали заявление “12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе”. В разработке “плана по Донбассу” принимала непосредственное участие российская сторона. В документе нет упоминаний о нападении России на Украину и о необходимости восстановления украинского суверенитета над Крымом. Текст заявления был удален с официального сайта конференции.

Порошенко подчеркнул, что этот скандальный план, который предлагает Украине “мир на российских условиях”, не является официальным документом. В связи с этим его команда обратилась к организаторам конференции с просьбой удалить его с официального сайта мероприятия.

“12 шагов для достижения мира в Украине”, — это бумажка, которая не является официальным документом Мюнхенской безопасности конференции. С этим мы в первую очередь обратились к организаторам. Это план не Мюнхена, это план Кремля. Это мир на российских условиях. Это то, что можно увидеть, когда ты заглянешь в глаза Путину: “русский мир”. А для Украины такой план является капитуляцией, потому что есть красные линии, которые нельзя пересекать. Это план вывода России из-под санкций, передачи России ключа от НАТО, когда Украина должна спрашивать у РФ разрешения. Более того, они пошли дальше и сказали, что вопрос самоидентификации украинский должен решаться Россией”, — подчеркнул Порошенко.

Также лидер партии “Европейская Солидарность” сообщил, что его команда обратилась к международным партнерам с просьбой отреагировать на этот инцидент.

“Сейчас мы обратились к представителям всех стран. Несколько стран успели обнародовать свои официальные заявления. Это не была официальная позиция правительства США или Белого дома. Это была позиция тех, кто присутствовал на этой конференции, с кем мы успели переговорить и донести свое возмущение”, — отметил он.

Помимо этого, Порошенко призвал Президента Владимира Зеленского публично прокомментировать это происшествие.

“Я ожидаю, что завтра и Зеленский, безусловно, должен отреагировать на подобные вещи, которые пытаются размыть ту солидарность с Украиной, которую мы строили пять лет. Размыть тот санкционный режим, и потихоньку с России снимать санкции”, — добавил он.