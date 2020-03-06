Шабаш пропутинской "пятой колонны", который был устроен в Верховной Раде накануне, в очередной раз доказывает - Украину возвращают в орбиту России, а Владимир Зеленский превращается в Януковича.

Об этом под стенами ГБР заявил пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко во время митинга против политических репрессий, передает пресс-служба партии “ЕС”.

“Тот шабаш, который был устроен вчера – шабаш Путина, шабаш пропутинской пятой колонны, которая называется ОПЗЖ и координируется Портновым – куратором ГБР, как мы дожили до этого? И шабаш тех, кто с ними вступил в союз – марионеток Коломойского и ставших на его сторону монобольшинства “слугу народа” Зеленского”, – отметил Порошенко.

Он отметил, что речь идет о персоналии Генерального прокурора. Речь идет об уничтожении независимости правоохранительной системы в Украине, которая отдана на откуп людям Портнова и Януковича. И это негативно влияет на имидж Украины в мире – отметил Порошенко.

“Разрушается независимость прокуратуры и судов в Украине. Им мало, что за последние две недели по всему миру, начиная от самых авторитетных изданий Польши “Газеты избирательной”, и заканчивая США “Нью-Йорк Таймс” пишут об Украине как о стране, где царит политически мотивированное правосудие и политические преследования”, – напомнил Порошенко.

“Этого не было со времен Януковича. И это яркая демонстрация возвращения Украины во времена Януковича, постепенного превращения прокуратуры в прокуратуру Пшонки, а Офиса президента – в администрацию президента Януковича”, – убежден Порошенко.

Он предостерег власть от давления на независимые СМИ, в частности на “Прямой” канал.

Напомним, что в своем выступлении нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский заявил, что в стране нет Генерального прокурора, а есть “генеральный прокурор Порошенко и “Европейской солидарности”, которые выступают против его отставки.

В ответ на это нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко заявила, что в своем выступлении Бужанский фактически подтвердил, что единственной целью деятельностью Рябошапки были политические репрессии.

Выступая перед депутатми Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что под его руководством Офис Генпрокурора работал по закону, а сам он не стал ничьим слугой.