Сегодня, 20 августа, специализированный порт "Ольвия" в Николаеве официально передали в концессию катарской компании QTerminals.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Только что в онлайн-режиме в присутствии министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти передано в концессию второй морской порт в Украине – специализированный порт “Ольвия” в Николаеве”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что концессионером проекта является мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара – Хамад стоимостью более 7 млрд долларов, а также инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн.

Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после “Криворожстали” и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости.

Криклий также назвал главные условия договора:

Ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн – это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год.

Концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год.

Около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева.

Планируется строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия – зернового терминала / универсального перегрузочного комплекса.

В течение первых 6 лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень зарплаты.

Министр также добавил, что сегодня объявлен старт концессионного проекта в порту “Черноморская” и уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации.

Напомним, 12 сентября Министерство инфраструктуры объявило о начале проведения конкурентных и прозрачных концессионных конкурсов по морским портам “Ольвия” (Николаев) и “Херсон”.