Портал “Коментарі”, який входить до видавничої групи “Масаві”, став учасником Глобального договору ООН в Україні, зробивши значний крок у напрямі сталого розвитку. Наразі це перше та поки що єдине медіа в Україні, яке приєдналося до цього Договору.

Ставши учасником Глобального договору ООН, портал “Коментарі” зобов’язався дотримуватися 10 Принципів у чотирьох основних напрямах: захист прав людини, трудові відносини, охорона навколишнього середовища та протидія корупції.

Серед найближчих планів порталу “Коментарі” у рамках співпраці:

створення окремого розділу, де буде висвітлюватися тема сталого розвитку та пов’язані з цим напрямом проблеми;

ініціювання щорічної премії “Екобренд року” за такими номінаціями: “Екоофіс”, “Екотуризм”, “Екоівент”, “Екофуд”, “Екостайл”;

забезпечення інформаційної підтримки підприємствам, які поставили для себе за пріоритет принципи сталого розвитку та захист навколишнього середовища;

проведення круглих столів для актуалізації уваги до цієї проблематики.

Команда порталу продовжить працювати над досягненням 17 цілей сталого розвитку, визначених ООН.

Серед них:

забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці;

гендерна рівність, розширення прав і можливостей усіх жінок;

сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;

скорочення нерівності всередині країни;

перехід до раціональних моделей споживання і виробництва;

боротьба зі зміною клімату та його наслідками;

побудова миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку;

активізація роботи в рамках Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

Портал “Коментарі” офіційно затвердив себе як соціально відповідальну компанію, яка забезпечує дотримання прав людини, а також виконує основні положення Міжнародної організації праці та дотримується принципів екологічного права.

Як відомо, у 2015 році всі 193 члени Організації Об’єднаних Націй ухвалили план досягнення спільного кращого майбутнього. Наступні 15 років спільними зусиллями учасники обіцяють долати бідність, боротися з нерівністю і несправедливістю та захищати нашу планету.

17 Цілей сталого розвитку визначають спільне бачення того, куди має рухатися світ. Реалізація цих амбіцій потребує безпрецедентних зусиль усіх секторів суспільства. І бізнес має відіграти надзвичайно важливу роль у цьому процесі.

Нагадаємо, що Мережа Глобального договору ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact (Глобального договору Організації Об’єднаних Націй). Це особлива ініціатива Генерального секретаря ООН і найбільша у світі асоціація корпоративно відповідального бізнесу, яка закликає компанії вибудовувати свою діяльність і стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі Десяти універсальних принципів у галузі прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією.