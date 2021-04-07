Об этом рассказывают #Буквы.
Когда: 22:00 по Киеву.
Прямая трансляция на телеканале “Футбол 1” и сервисе MEGOGO.
Арбитр: Славко Винчич (Словения).
Ориентировочные составы
“Порту”: Марчесин — Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду — Груич, Урибе, Отавио, Корона — Луис Диас, Марега
“Челси”: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Маунт, Жиру, Вернер
Не сыграют: Мбайе, Оливейра, Тареми.
Положение в клубном рейтинге УЕФА:
“Порту”: 15
“Челси“: 13
Интересные факты:
“Порту” и “Челси” сыграли между собой восемь матчей (пять побед “Челси”, одна ничья и две победы “Порту”).
“Порту” и “Челси” тренировал Жозе Моуриньо.
- 23 февраля состоялся матч первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между “Атлетико” и “Челси”.