Сегодня, 7 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов португальский "Порту" сыграет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" сыграет с лондонским "Челси".

Об этом рассказывают #Буквы.

Когда: 22:00 по Киеву.

Прямая трансляция на телеканале “Футбол 1” и сервисе MEGOGO.

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

Ориентировочные составы

“Порту”: Марчесин — Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду — Груич, Урибе, Отавио, Корона — Луис Диас, Марега

“Челси”: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Маунт, Жиру, Вернер

Не сыграют: Мбайе, Оливейра, Тареми.

Положение в клубном рейтинге УЕФА:

“Порту”: 15

“Челси“: 13

Интересные факты:

“Порту” и “Челси” сыграли между собой восемь матчей (пять побед “Челси”, одна ничья и две победы “Порту”).

“Порту” и “Челси” тренировал Жозе Моуриньо.