Об этом сообщает издание Politico.
Уточняется, что уже с понедельника, 4 мая, в Португалии будет разрешена работа парикмахерских, магазинов, автосалонов и салонов красоты.
При этом отмечается, что возобновить работу разрешат только магазинам площадью до 200 метров квадратных.
В свою очередь магазины площадью более 400 метров квадратных, рестораны и школы должны открыться во второй половине мая, если количество новых подтвержденных случаев коронавируса будет уменьшаться.
Работу торговых центров, баров и кинотеатров планируется возобновить в июле.
Также в стране пока сохраняется масочный режим в учреждениях и общественном транспорте.
- Кабинет Министров запланировал ослабление карантинных ограничений с 11 мая. После этой даты в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (с 11 мая, если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.