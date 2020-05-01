В Португалии смягчают карантинные ограничения с 4 мая.

Об этом сообщает издание Politico.

Уточняется, что уже с понедельника, 4 мая, в Португалии будет разрешена работа парикмахерских, магазинов, автосалонов и салонов красоты.

При этом отмечается, что возобновить работу разрешат только магазинам площадью до 200 метров квадратных.

В свою очередь магазины площадью более 400 метров квадратных, рестораны и школы должны открыться во второй половине мая, если количество новых подтвержденных случаев коронавируса будет уменьшаться.

Работу торговых центров, баров и кинотеатров планируется возобновить в июле.

Также в стране пока сохраняется масочный режим в учреждениях и общественном транспорте.