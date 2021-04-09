В Португалии приостановили использование COVID-вакцины британо-шведской компании AstraZeneca для людей моложе 60 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Причиной такого решения стали опасения по поводу возможной связи между прививкой и редкими случаями образования тромбов.

“Цель кампании вакцинации в Португалии — спасти жизни и предотвратить серьезные заболевания. Этого можно добиться с помощью любой вакцины, одобренной в Португалии”, — заявила руководительница управления здравоохранения Граса Фрейтас.

Она призвал тех, кто получил первую дозу, сохранять спокойствие, поскольку побочные эффекты “крайне редки”.

Кроме того, Фрейтас добавила, что запрет прививать этой вакциной является временным и будет пересмотрен в случае появления дополнительных данных.

Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования. Исследования показывали, что эта вакцина дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.