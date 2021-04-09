Об этом сообщает Reuters.
Причиной такого решения стали опасения по поводу возможной связи между прививкой и редкими случаями образования тромбов.
“Цель кампании вакцинации в Португалии — спасти жизни и предотвратить серьезные заболевания. Этого можно добиться с помощью любой вакцины, одобренной в Португалии”, — заявила руководительница управления здравоохранения Граса Фрейтас.
Она призвал тех, кто получил первую дозу, сохранять спокойствие, поскольку побочные эффекты “крайне редки”.
Кроме того, Фрейтас добавила, что запрет прививать этой вакциной является временным и будет пересмотрен в случае появления дополнительных данных.
Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования. Исследования показывали, что эта вакцина дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
- В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
- В конце марта лидеры Европейского Союза на саммите приняли решение о снятии запрета на экспорт вакцин после затяжного скандала с англо-шведским производителем AstraZeneca.