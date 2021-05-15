Уряд Португалії оголосив про відновлення туристичних рейсів з країн Європейського Союзу з низьким рівнем зараження, а також з Великої Британії, Ліхтенштейну, Норвегії, Ісландії та Швейцарії.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Наголошується, що в’їзд в країну буде дозволено для європейських країн, де менш як 500 випадків зараження на 100 000 населення. Дата пом’якшення обмеження поки не уточнюється.

Мандрівники при в’їзді у Португалію мають надати доказ негативного тесту, зробленого за 72 години до польоту. Водночас авіакомпанії штрафуватимуть від 500 євро до 2000 євро за кожного пасажира, який сідатиме на борт без негативного тесту.

До цього Португалія дозволяла лише міжнародні рейси за службовими, навчальними потребами, питаннями здоров’я, з гуманітарних причин, а також для відвідування близьких родичів.