Об этом пишет американский портал Axios.
Использование новых информационных и коммуникационных технологий, позволяющих трудиться в любое время и в любом месте, стирает границы между рабочей и личной жизнью, делая человека более нервным из-за невозможности полностью отключиться от выполнения заданий.
Эксперты предупреждают, что нарушение баланса между работой и личной жизнью может резко усугубить выгорание.
По словам профессора психологии Университета Акадии (город Вулфвилл, Канада) Майкла Лейтера, удаленная работа в эпоху пандемии только ускорила отделение труда от определенного времени и места. Это означает, что грань между работой и не работой становится все более размытой.
Согласно опросу Harris Poll, 74% американцев, которые работают из дома, сказали, что они подумали бы о работе офлайн.
Коуч и консультант Сабина Наваз считает, что компании и менеджеры должны поощрять своих сотрудников отключаться от Сети, особенно во время экономических волнений – таких, как пандемия, когда работники могут беспокоиться о сохранности работы и не хотят брать отпуск.
Стратегии включают в себя выделение выходных для всей компании и поощрение работников брать отпуск для психического здоровья, даже если у них он не запланирован.
“Все начинается сверху. Отключение от работы должно начинаться на самом высоком уровне, чтобы задать тон всем остальным в организации и показать, что подзарядка поддерживается и поощряется”, – говорит Даррен Мерф, руководитель отдела удаленной работы в GitLab.
Майкл Лейтер также отмечает, что выходные и перезагрузка помогают сотруднику выработать ресурс и в итоге работать лучше.
- Ранее #Буквы писали, как различить усталость, выгорание и депрессию и почему не надо ставить диагноз самостоятельно.