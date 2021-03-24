Пандемия COVID-19 привела к еще большей популяризации работы "на удаленке". Эксперты считают, что несмотря на многие преимущества, труд на дому несет для сотрудника серьезные психологические риски.

Об этом пишет американский портал Axios.

Использование новых информационных и коммуникационных технологий, позволяющих трудиться в любое время и в любом месте, стирает границы между рабочей и личной жизнью, делая человека более нервным из-за невозможности полностью отключиться от выполнения заданий.

Эксперты предупреждают, что нарушение баланса между работой и личной жизнью может резко усугубить выгорание.

По словам профессора психологии Университета Акадии (город Вулфвилл, Канада) Майкла Лейтера, удаленная работа в эпоху пандемии только ускорила отделение труда от определенного времени и места. Это означает, что грань между работой и не работой становится все более размытой.

Согласно опросу Harris Poll, 74% американцев, которые работают из дома, сказали, что они подумали бы о работе офлайн.

Коуч и консультант Сабина Наваз считает, что компании и менеджеры должны поощрять своих сотрудников отключаться от Сети, особенно во время экономических волнений – таких, как пандемия, когда работники могут беспокоиться о сохранности работы и не хотят брать отпуск.

Стратегии включают в себя выделение выходных для всей компании и поощрение работников брать отпуск для психического здоровья, даже если у них он не запланирован.

“Все начинается сверху. Отключение от работы должно начинаться на самом высоком уровне, чтобы задать тон всем остальным в организации и показать, что подзарядка поддерживается и поощряется”, – говорит Даррен Мерф, руководитель отдела удаленной работы в GitLab.

Майкл Лейтер также отмечает, что выходные и перезагрузка помогают сотруднику выработать ресурс и в итоге работать лучше.