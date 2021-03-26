«Нарушение демократических стандартов выборов»: ОПОРА раскритиковала пиар Вирастюка пресс-службой Зеленского

Гражданская сеть ОПОРА осудила публикование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании Владимира Зеленского с участием кандидата от "Слуги народа" на довыборах в Раду Василия Вирастюка.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОПОРА.

Как сообщалось ранее, пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как Глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Раду Василием Вирастюком. Акцент был сделан именно на участии Вирастюка, хотя он не является должностным лицом.

ОПОРА отмечает, что Офис Владимира Зеленского упомянул о баллотировании Василия Вирастюка на промежуточных выборах народных депутатов. Привлечение кандидата к официальному мероприятию, считают эксперты, является злоупотреблением админресурсом.

“Привлечение кандидата в народные депутаты Украины к официальному мероприятию Офиса Президента Украины, в котором принимали участие Глава государства и должностные лица местных органов власти, является злоупотреблением административными ресурсами в избирательных интересах. Такое нарушение стандартов выборов заключается в предоставлении отдельному кандидату неоправданного преимущества через использование им связей с органами публичной администрации”, — говорится в заявлении.

Специалисты отмечают, что Вирастюк участвовал в совещании именно как субъект избирательного процесса, но мероприятие касалось государственной политики и функционирования органов власти.

На это мероприятие, отмечают в организации, должны распространяться законодательные ограничения, как и на все остальные.