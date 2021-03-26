«Нарушение демократических стандартов выборов»: ОПОРА раскритиковала пиар Вирастюка пресс-службой Зеленского

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОПОРА.
Как сообщалось ранее, пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как Глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Раду Василием Вирастюком. Акцент был сделан именно на участии Вирастюка, хотя он не является должностным лицом.
ОПОРА отмечает, что Офис Владимира Зеленского упомянул о баллотировании Василия Вирастюка на промежуточных выборах народных депутатов. Привлечение кандидата к официальному мероприятию, считают эксперты, является злоупотреблением админресурсом.
“Привлечение кандидата в народные депутаты Украины к официальному мероприятию Офиса Президента Украины, в котором принимали участие Глава государства и должностные лица местных органов власти, является злоупотреблением административными ресурсами в избирательных интересах. Такое нарушение стандартов выборов заключается в предоставлении отдельному кандидату неоправданного преимущества через использование им связей с органами публичной администрации”, — говорится в заявлении.
Специалисты отмечают, что Вирастюк участвовал в совещании именно как субъект избирательного процесса, но мероприятие касалось государственной политики и функционирования органов власти.
На это мероприятие, отмечают в организации, должны распространяться законодательные ограничения, как и на все остальные.
“ОПОРА призывает Президента Украины и его Офис не нарушать стандарты демократических выборов и обеспечивать настоящую политическую нейтральность публичной администрации в пределах своей компетенции. И хотя Глава государства является политической фигурой, на официальные мероприятия с его участием, которые были организованы государственными служащими и имеют официальный статус, должны распространяться все предусмотренные законодательством и международными документами ограничения”, — отметили в ОПОРА.
- Напомним, ЦИК зарегистрировала украинского силача кандидатом на довыборах в Раду от “Слуги народа” в одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область) 23 февраля.
- Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.
- Ранее Маруся Зверобой-Беленькая, что баллотировалась от “Европейской солидарности” по тому же округу, сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулинского.