Полиция открыла 17 уголовных производств относительно довыборов в Верховную Раду в округе № 87 Ивано-Франковской области. Большинство из них касается нарушения избирательного законодательства.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Так, пять уголовных производств связанных с избирательным кодексом, 12 – с нарушением избирательного законодательства. Всего правоохранители получили 133 сообщения о вероятных нарушениях.

После проверки информации, которую они получили от граждан, полицейские составили 12 административных протоколов, в частности они касались нарушений изготовления или размещения материалов предвыборной агитации.

Среди 17 уголовных производств открыли:

одно по факту препятствования осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии (ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины);

одно – по факту использования поддельных документов (ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины);

четыре – по фактам заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины);

пять – по фактам подкупа избирателей (ч.4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, в период с 2 по 3 апреля полицейские начали шесть уголовных производств по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий. Они провели осмотр места происшествия в помещении окружной избирательной комиссии, допросили свидетелей, в частности представителя кандидата в народные депутаты, трех членов ОИК № 87 и 64 членов УИК.

По всем начатыми уголовными производствами проводится расследование.

Выборы на 87-м округе

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андриевич (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

“Европейская Солидарность” выдвинула в этом округе волонтера Марусю Звиробий-Биленьку. Также баллотировались представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

“Слуга народа” выдвинула кандидатуру Василия Вирастюка, известного украинского силача. Сам Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Звиробий-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулиского.

Накануне выборов пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурса.

Депутат от “ЕС” Виктория Сюмар убеждена, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области “точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы”. Она раскритиковала политсилы за то, что кроме “ЕС” никто не поддержал Кошулинского.

По данным экзит-пола “Рейтинг”, в округе №87 лидировали Шевченко и Кошулинский.

Напомним, что ранее ОИК недосчиталась 100 бюллетеней в пользу Шевченко на участке №261030. В протоколе было указано 377 бюллетеней. При пересчете их оказалось 227.