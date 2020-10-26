По фактам нарушений во время проведения местных выборов полиция открыла 77 уголовных производств и составила более 200 админпротоколов.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По словам Ярового, день выборов в целом прошел спокойно, однако пока правоохранители еще несут службу, поскольку идет подсчет голосов.

“После закрытия участков поступило 4375 заявлений и сообщений, составлено 224 административных протокола и начато 77 уголовных производств”, — сказал он.

Также Яровой проинформировал, что в течение дня 12 раз “минировали” участки в Киевской, Одесской, Хмельницкой и Винницкой областях, на 19 участках внезапно исчезал свет, из-за чего избирательный процесс притормаживали на 3 из них.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко проинформировал, что большинство нарушений, о которых сообщали правоохранителям, были связаны с агитацией в день выборов, нарушением тайны голосования, подкупом избирателей и незаконным уничтожением документации.

В частности, было обнаружено так называемые “карусели”.

“Полиция установила организатора схемы, который наладил прибытия в столицу 24 жителей Луганщины. Поездом “Попасная — Киев” эти люди приехали в столицу, а затем их централизованно везли в поселок Гатное Киевской области. Мы установили всех участников “карусели”. Организаторам сообщено о подозрении”, — сказал он.

Сетку подкупа избирателей обнаружили в Николаеве, граждане, которым заплатили от 1 до 2 тысяч гривен, должны были приехать голосовать в Бучанский городской совет. По данному факту открыто уголовное производство.

Что касается похищения бюллетеней в Запорожье, избирателя, который сделал это, поймали. Он успел заполнить 16 из 38 украденных бланков.

Кроме того, в Житомирской области, где кабинки для голосования сделали из подручных материалов, было начато уголовное производство по факту нарушения тайны голосования.

Утром МВД отчиталось, что правоохранители зафиксировали схему подкупа избирателей на местных выборах (так называемые карусели) в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

В отчете ОПОРА о первых нарушениях указываются досрочное голосование и голосование с опозданием, нехватка кабинок и урн, недопуск наблюдателей на участки. С 12 по 16 часов на 99% избирательных участков не было зафиксировано грубых нарушений.