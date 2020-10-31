Украинцев, которые нарушают карантинные меры, в частности, не носят маски в общественных местах, полиция начнет штрафовать на месте.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу “Голос народа” на телеканале “112 Украина”.

“В повестке дня следующей сессии ВРУ находится законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя”, – сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что ношение маски не вредит здоровью человека.

“Недавно было опубликовано глобальное исследование, которое показало позитивы и негативы от ношения маски. О том, что мы говорим, что ношение маски может уменьшать количество или концентрацию кислорода в крови – это было доказано, что это неправда, это фейк. Поэтому вопрос, если маска качественная, допущена в производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, она не вредит здоровью, а в то же время, она защищает. Мы должны говорить, что вопрос контроля и штрафов будет”, – пояснил главный санврач.