Сегодня, 5 февраля, в Украине прогнозируется шквалистый ветер 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, сегодня по Украине ожидается прирост снежного покрова 10-20 см, в горах 35-40 см); в Карпатах сильный снег – прирост снежного покрова 30-50 см.

5-6 февраля в центральных и восточных областях – снег с дождем, порывы ветра 15-20 м/с; местами гололед и налипание мокрого снега; метели. Образования снежного покрова высотой 10-15 см.

В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образования снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица.

В южных областях – дождь с переходом в мокрый снег, образования снежного покрова высотой 10-15 см, порывы ветра 17-22 м/с, метели; на дорогах гололедица.

По Киеву вследствие влияния южного циклона ожидается изменение погодных условий: в течение суток 5 февраля обильные осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, утром и днем ​​порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образования снежного покрова высотой 5-10 см.

7-9 февраля осадки пойдут на спад, но при этом ночью снизится ночная температура до 7-13 ° мороза, днем ​​до 1-6 ° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16 ° мороза, днем ​​5-10 ° мороза.