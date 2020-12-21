Кабинет министров на своем внеочередном заседании поддержал кандидатуру Вадима Мельника на должность председателя Государственной фискальной службы Украины.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат фракции “Слуга народа” Василий Мокан на своей странице в Facebook.

“Сегодня вечером на внеочередном заседании Кабмина чиновники проголосовали за назначение Мельника Вадима Ивановича – председателем Государственной фискальной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)”, – написал Мокан.

Мельник за Януковича возглавлял управление расследованию особо важных дел (до 2013 года), в 2014 году работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФСУ. Позже Мельник это управление возглавил.

Также у него есть звание полковника налоговой милиции.

Правительство также признало распоряжение Кабинета министров Украины от 20 ноября 2020 №1467 (“О временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики Украины на Бойко Ю.”) утратившим силу.