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Чиновник Службы внешней разведки и экс-пограничник вывозили боеприпасы из зоны ООС – ГБР

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили чиновника Службы внешней разведки и бывшего военнослужащего на хранении и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Пятница, 21 августа 2020, 19:02

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным предварительного расследования, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы, незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС.

Следствие установило, что боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке. На попытке вывоза этих боеприпасов и были уличены “перевозчики” оружия.

В сентябре 2019 года во время обыска в служебном автомобиле чиновника СВР было изъято почти 6000 патронов калибра 5.45, более 4000 патронов калибром 7.62, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручную противотанковую гранату РПГ-22, 5 унифицированные запалы ручных гранат, 5 гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

В августе 2020 года обоим фигурантам сообщили о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению возможных покупателей боеприпасов и других лиц, причастных к незаконной схемы.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Фото: ГБР

Теги: боєприпаси, ДБР, ООС

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