Верховная Рада включила поселок Коцюбинское в Бучанский район Киевской области несмотря на просьбу Киевского горсовета присоединять его к Киеву.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 17 июля Верховная Рада поддержала постановление “Об образовании и ликвидации районов”, которое предусматривает ликвидацию существующих 490 районов и образование 136 новых районов.

Так в Киевской области было образовано 7 новых районов:

Белоцерковский;

Бориспольский;

Броварский;

Обуховский;

Переяславский;

Фастовский;

Бучанский.

В новообразованный Бучанский район с административным центром в городе Буча вошли 17 объединенных территориальных громад или 17 территориальных громад, а именно: Белогородская сельская, Бородянская поселковая, Борщаговская сельская, Бучанская городская, Вышгородская городская, Вишневая городская, Гостомельская поселковая, Дымерская поселковая, Дмитровская сельская, Иванковская поселковая, Ирпенская городская, Макаровская поселковая, Немишаевская поселковая, Петровская сельская, Пирновская сельская, Песковская сельская, Полесская поселковая и Коцюбинская поселковая.

Мэр Бучи Анатолий Федорук назвал это решение “историческим”, однако указал и на то, что им “расстроены” некоторые соседи.

“А соседям, которые, знаю, есть несколько расстроенными, хочу сказать, что на субрегиональном уровне не должно быть никаких сервисных функций”, — написал он.

Отметим, что Коцюбинская поселковая территориальной община, вошедшая в Бучанский район, включает один населенный пункт — поселок Коцюбинское, который со всех сторон окружен территорией Киева. В марте 2018 года в Коцюбинском прошли общественные слушания относительно присоединения поселка к Киеву. Большинство участников обсуждения поддержали присоединение.