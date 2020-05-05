Стало известно, при каких условиях украинцам будет разрешено посещать парки с 11 мая.

Соответствующие рекомендации были опубликованы Министерством здравоохранения.

Уточняется, что с 11 мая в парковых зонах должны быть обустроены общественные туалеты.

При этом на входе в зону отдыха (парк) должна располагаться зона с наличием антисептиков и жидкого мыла.

В украинских парках пока будет запрещено проведение массовых мероприятий, также закрыты будут развлекательные аттракционы.

Посетители парков будут иметь право посещать зону отдыха группами не больше трех человек.

Помимо того, люди должны будут соблюдать правила социального дистанцирования.