Соответствующие рекомендации были опубликованы Министерством здравоохранения.
Уточняется, что с 11 мая в парковых зонах должны быть обустроены общественные туалеты.
При этом на входе в зону отдыха (парк) должна располагаться зона с наличием антисептиков и жидкого мыла.
В украинских парках пока будет запрещено проведение массовых мероприятий, также закрыты будут развлекательные аттракционы.
Посетители парков будут иметь право посещать зону отдыха группами не больше трех человек.
Помимо того, люди должны будут соблюдать правила социального дистанцирования.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).