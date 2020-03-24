Большинство (88 %) населения беспокоит распространение коронавируса в Украине, из них 35 % очень сильно беспокоит.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 21 по 24 марта 2020 года.

При этом, те, кого распространение вируса не беспокоит, составляют лишь 6 %.

Отмечается, что среди проблем и сложностей, которые сейчас больше всего волнуют украинцев, проблемы здоровья близких (65 %), своего здоровья (32 %) и неопределенность ситуации (46 %).

Граждан Украины также беспокоят финансовые трудности (29 %), сложность находиться дома (28 %) и отсутствие транспорта (15 %).

В то же время, угроза потерять работу волнует 9 % респондентов, а неоплачиваемый отпуск – 7 %.

В ходе исследования, проводившегося на онлайн панели Inpoll, было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, репрезентативной для городского населения Украины в возрасте от 18 лет, которые пользуются Интернетом (около 80 % городского населения). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 5 %.