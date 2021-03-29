Об этом в Instagram написала пресс-секретарь Зеленского – Юлия Мендель.

По ее словам, новые двери Офис президента не будет покупать, а восстановят старые. Это делается с целью экономии средств.

“Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис Президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на какие-либо выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма”, – написала Мендель, подчеркнув, что за этот “вандализм точно должна быть ответственность”.

“Кто пытался поджечь государственный герб Украины на табличке на входе в Офис президента, ломал двери и окна и рисовал свастику на стене – каждый должен ответить по закону”.

При этом прессекретарка Зеленского подчеркнула, что на Банковой часто собираются протестующие, впрочем, ни одному за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Читайте также: Арестович сравнил субботнюю акцию под Офисом Зеленского с Афганистаном

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:

лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов ;

; представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский ;

; ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.

24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю. Его отправили под домашний арест.

По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда тоже отправили под домашний арест.