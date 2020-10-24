Почтовая служба Австрии объявила о выпуске марки, которая посвящена теме коронавируса COVID-19. Она изготовлена из туалетной бумаги.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Стоимость “коронамарки” составляет 2,75 евро.

Она выпускается на листах шириной 10 см, что составляет десятую часть от 1 метра. Именно социальную дистанцию в 1 метр советуют соблюдать власти страны в условиях эпидемии коронавируса.

В официальных кампаниях эту дистанцию символизирует слоненок, который также изображен на марке.

“Дистанция не менее одного метра до других людей должна помочь предотвратить распространение болезни, насколько это возможно. “Слоненок” должен помочь правильно оценить и соблюдать эту дистанцию, поэтому он представлен как символ марки”, – отмечается в сообщении почтовой службы Австрии.

Для сравнения на марке изображены другие живые существа: жучок длиной 1 миллиметр, муха (1 сантиметр) и мышь (10 сантиметров или 1 дециметр).

Марка напечатана на трехслойной туалетной бумаге. Это является ироническим намеком на панику в начале пандемии коронавируса, когда люди массово скупали различные товары, в том числе и туалетную бумагу. Чтобы материал был более прочным, на бумагу с одной стороны приклеили самоклеящуюся пленку.

Хотя марка стоит 2,75 евро, но будет продаваться по удвоенной цене. Средства, вырученные от надбавки, направят на благотворительность.

Марка поступит в продажу 30 октября.