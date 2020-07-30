Почта, ломбарды и страховые компании будут принимать электронные документы из «Дії»

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Нововведение касается страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, платежных организаций, операторов почтовой связи, других учреждений, предоставляющих услуги по переводу средств и осуществления валютных операций и тому подобное.

Отмечается, что украинцы смогут получать услуги в этих учреждениях без бумажных документов, а только со смартфоном. Работники таких учреждений будут верифицировать клиентов с помощью цифровой ID-карты или заграничного биометрического паспорта гражданина через мобильное приложение “Дія”.

Кроме того, верификация клиентов также возможна с помощью получения учреждением данных Системы BankID. А верифицировать ФЛП и представителей ООО теперь можно с помощью интегрированной системы электронной идентификации (ИСЕИ), через которую предоставляется доступ к информации об этих лицах в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.