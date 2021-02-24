Об этом сообщает издание Engadget.

По новому контракту, компания из Висконсина Oshkosh Defense в течение следующих 10 лет будет производить для службы от 50 000 до 165 000 автомобиле.

Автомобили будут работать на газу, а также будут оснащены электродвигателем.

Новые грузовики будут оснащены камерами с обзором на 360 градусов для предотвращения столкновений, будут иметь контроль тяги, обогрев и кондиционер, а также большую грузоподъемность для посылок.

Текущий парк почтовой службы состоит из примерно 230 000 автомобилей, из которых около 190 000 предназначены исключительно для перевозки почты и посылок людям. Некоторые из этих фургонов и грузовиков служат уже несколько десятилетий. Большинство этих фургонов оснащено 4-цилиндровым двигателем GM Iron Duke.

В последние годы двигатели начали загораться, не попав в аварию. Другими словами, почтовая служба давно нуждается в обновлении.