Об этом сообщает издание Engadget.
По новому контракту, компания из Висконсина Oshkosh Defense в течение следующих 10 лет будет производить для службы от 50 000 до 165 000 автомобиле.
Автомобили будут работать на газу, а также будут оснащены электродвигателем.
Новые грузовики будут оснащены камерами с обзором на 360 градусов для предотвращения столкновений, будут иметь контроль тяги, обогрев и кондиционер, а также большую грузоподъемность для посылок.
Текущий парк почтовой службы состоит из примерно 230 000 автомобилей, из которых около 190 000 предназначены исключительно для перевозки почты и посылок людям. Некоторые из этих фургонов и грузовиков служат уже несколько десятилетий. Большинство этих фургонов оснащено 4-цилиндровым двигателем GM Iron Duke.
В последние годы двигатели начали загораться, не попав в аварию. Другими словами, почтовая служба давно нуждается в обновлении.
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