В среду, 3 февраля, группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила лабораторию института вирусологии в Ухане (Китай) в рамках расследования причин возникновения пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Указанная лаборатория была объектом заговоров и предположений о происхождении пандемии.

В частности, звучали мнения, что именно лаборатория Уханьского института вирусологии могла быть источником коронавируса. Как отмечает CNN, такие предположения озвучивали представители администрации бывшего президента США Дональда Трампа без предоставления каких-либо доказательств. Однако представители научного сообщества называли эту версию маловероятной (ссылаясь на сравнительный анализ геномных данных).

Указанная лаборатория является филиалом Китайской академии наук и была создана после смертельной эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), которая охватила Китай и другие части Азии в 2002 и 2003 годах.

Это первая лаборатория на территории континентального Китая с уровнем биобезопасности 4 (высочайший уровень биологической защиты, который присваивают лабораториям, работающим с самыми опасными в мире патогенами).

Известно, что команда лаборатории в Ухане во главе с вирусологом Ши Чжэнли занималась исследованием коронавирусов, переносимых летучими мышами.

Летучие мыши являются переносчиками многих инфекционных патогенов, которые губительны для людей, включая вирус Эбола, бешенство, SARS и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Существует версия, что вирус SARS-Cov-2, спровоцировавший пандемию COVID-19, также эволюционировал у летучих мышей, а затем распространился на людей, возможно, через другое животное (промежуточного переносчика).

Эксперт ВОЗ Питер Дасзак уже заявил в комментарии журналистам, что он уверен в протоколах безопасности лаборатории.

“Я очень хорошо знаю эту лабораторию”, – сообщил Дасзак, который в прошлом тесно сотрудничал с вирусологом Ши Чжэнли.

По итогам визита в лабораторию Дасзак написал в Twitter, что состоялась “чрезвычайно важная встреча” с ее сотрудниками и “откровенная дискуссия”.

Как сообщает агентство Associated Press, визит экспертов ВОЗ в институт длился около 3 часов. Специалисты по его итогам не общались с журналистами, а сразу уехали.

Стоит отметить, что эксперты ВОЗ прибыли в Китай в средине января 2021 года. В Ухань прибыла группа из 10 независимых специалистов во главе с Питером Бен Эмбареком — ведущим экспертом ВОЗ по заболеваниям животных, передающихся другим видам.

После 14-дневного карантина они приступили к работе по поиску источника происхождения COVID-19.

Представители ВОЗ уже успели посетить больницы, исследовательские институты, а также рынок “Хуанань” (где в конце 2019 года был впервые обнаружен кластер случаев заболевания COVID-19).

Информация о случаях заражения коронавирусом в Ухане появилась именно в конце 2019 года.

Изначально считалось, что вирус возник на рынке, где, среди прочего, торговали экзотическими животными для их употребления в пищу (например, панголинами). Высказывались предположения, что именно здесь вирус перешел от животных к людям.

Но происхождение вируса до сих пор остается предметом серьезных споров. Некоторые эксперты считают, что он возник не на рынке в Ухане, а рынок просто стал благоприятной средой для его распространения.