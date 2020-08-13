Об этом сообщил министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек в эфире ČT24.
По словам Петршичека, такие заявления абсолютно неуместны: чешское правительство не участвовало в организации демонстраций, а народ Беларуси имеет право высказываться о событиях в стране.
Также он призвал Лукашенко предоставить доказательства причастности Чехии к организации протестов.
“Свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе”, – сказал министр.
Петршичек заявил, что МИД Чехии осуждает то, что происходит в Беларуси: ход избирательной кампании, арест оппозиционных кандидатов и недопуск в страну международных наблюдателей.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко прокомментировал протесты в Беларуси. Он заявил, что ими управляют “из Польши, Великобритании и Чехии”.
- Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко прокомментировал протесты в Беларуси. Он заявил, что ими управляют “из Польши, Великобритании и Чехии”.