После заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что акциями протеста в стране управляли из-за границы, в том числе и из Чехии, белорусского посла вызвали в МИД Чешской Республики.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек в эфире ČT24.

По словам Петршичека, такие заявления абсолютно неуместны: чешское правительство не участвовало в организации демонстраций, а народ Беларуси имеет право высказываться о событиях в стране.

Также он призвал Лукашенко предоставить доказательства причастности Чехии к организации протестов.

“Свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе”, – сказал министр.

Петршичек заявил, что МИД Чехии осуждает то, что происходит в Беларуси: ход избирательной кампании, арест оппозиционных кандидатов и недопуск в страну международных наблюдателей.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко прокомментировал протесты в Беларуси. Он заявил, что ими управляют “из Польши, Великобритании и Чехии”.