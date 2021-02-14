Об этом Богдан сообщил в Facebook.

По его словам, Камышеву угрожали увольнением, так как считали его “человеком Богдана”.

“Умер мой хороший товарищ Сергей Камышев. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае. Последние полгода один пи…рас терроризировал его увольнением, потому что “человек Богдана”. Тупому уроду непонятно что такое профессионализм и непонятно что такое интересы государства. Ты будешь сидеть…”, – написал Богдан.