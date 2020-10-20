Об этом проинформировал сам Зеленский, начиная свое выступление с трибуны ВР, сообщает корреспондент #Букв.

“В соответствии с Конституцией Украины обращаюсь с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. И это официальное начало будет единственным общим с предыдущими посланиями президентов Украины. Время менять традиции. Ранее депутатам раздавали огромный талмуд, который они не собирались читать, а президент не собирался выполнять. По QR-коду, лежащему перед вами, вы сможете скачать это послание”, – отметил Зеленский.

Он добавил, что для тех, кто “не умеет или думает, что это часть плана Билла Гейтса по чипированию населения”, послание появится на официальном сайте Офиса президента Украины.

Также Зеленский предложил со следующего года приглашать на выступление с посланием “из каждой области Украины военных, медиков, учителей, студентов, молодые семьи, пенсионеров, общественных деятелей, предпринимателей, ученых, деятелей культуры, спортсменов и отчитываться о том, что сделано, презентовать планы на будущее людям, которые наняли меня на 5 лет”.