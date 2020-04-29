Об этом сообщает источник #Букв.

Представитель компании, которая организовывает трудоустройство украинцев в Британии, сообщил #Буквам, что украинцы только что вылетели в рамках государственной программы правительства этой страны и будут работать в сфере сельского хозяйства.

Рейс должен был выполняться в среду, 29 апреля, в 12:40 авиакомпанией МАУ (“Международные авиалинии Украины”). Он был организован для доставки в Британию на работу украинских граждан, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.

Несмотря на то, что рейс был организован по заказу британского работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении работников долгосрочным контрактам, украинцев из страны все же не выпустили.

Информация о запрете выполнить рейс была получена всего лишь за два часа до вылета. При этом украинцы, которые планировали улететь в Лондон, уже добрались до аэропорта в условиях карантина и отсутствия регулярного наземного пассажирского сообщения. Люди приехали в аэропорт в 9-10 утра, а некоторые приехали еще ночью, так как со всей Украины приезжали.

Министерство иностранных дел Украины 4 раза давало разрешение на вылет рейса и столько же раз это решение отменяло.

Вылетел самолет только в 21: 38 из аэропорта “Борисполь”.

Как известно, сегодня украинская авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) отменила рейс PS1118 Киев-Лондон из-за запрета Государственной авиационной службы Украины.

Рейс должен был выполняться в среду, 29 апреля, в 12:40. Он был организован для доставки в Британию на работу украинских граждан, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.

Украинцы должны были вылететь в рамках государственной программы правительства этой страны и работать в сфере сельского хозяйства. Министерство иностранных дел Украины 4 раза давало разрешение на вылет рейса и столько же раз это решение отменяло.

Согласно информации из источников #Букв в “Борисполе”, руководство МАУ (директор Евгений Дыхне) пыталось добиться в Кабинете Министров, чтобы рейс все же выпустили, но это не удалось сделать.

Пассажиры все это время находятся в аэропорту. Люди в “Борисполе” очень возмущены отменой рейса.