Мэр Виталий Кличко заявил, что наземный общественный транспорт Киева пока работает в ограниченном режиме. Но после 22 мая он должен заработать как обычно.

Об этом Виталий Кличко заявил на брифинге.

“Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но, надо понимать, что остановить общественный транспорт можно за один день. А вот, чтобы полностью возобновить его работу, – нужно некоторое время”, – заявил мэр.

Кличко подчеркнул, что будет постоянно увеличиваться количество подвижного состава на маршрутах и восстанавливаться сеть маршрутов общественного транспорта.

“В первую очередь – электротранспорта: трамваев и троллейбусов”, – добавил мэр столицы.

Виталий Кличко напомнил, что сейчас общественным транспортом могут пользоваться определенные категории граждан и только при наличии спецпропуска.