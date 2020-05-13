Об этом Виталий Кличко заявил на брифинге.
“Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но, надо понимать, что остановить общественный транспорт можно за один день. А вот, чтобы полностью возобновить его работу, – нужно некоторое время”, – заявил мэр.
Кличко подчеркнул, что будет постоянно увеличиваться количество подвижного состава на маршрутах и восстанавливаться сеть маршрутов общественного транспорта.
“В первую очередь – электротранспорта: трамваев и троллейбусов”, – добавил мэр столицы.
Виталий Кличко напомнил, что сейчас общественным транспортом могут пользоваться определенные категории граждан и только при наличии спецпропуска.
- Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет Министров разрешить работу столичного метро с 25 мая.