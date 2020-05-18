После незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией полуостров вынуждено покинули около 50 тысяч человек.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По словам замгенпрокурора Гюндуза Мамедова, с 2014 года в Крыму продолжаются преследования крымских татар по религиозным убеждениям и в связи с несогласием с незаконной оккупацией.

“Невыносимые условия проживания, многочисленные незаконные обыски, задержания, лишения свободы обусловливают коренной народ полуострова оставлять Крым. Более 48 тысяч граждан были вынуждены покинуть оккупированную территорию Крыма и переместиться на подконтрольную правительству Украины территорию. В то же время, РФ осуществляет активную колонизацию территории полуострова. За время оккупации страна-агрессор прямо или косвенно переместила со своей территории почти 73 тысячи своих граждан на оккупированную территорию”, – рассказал он.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что действия России в Крыму содержат признаки нарушения 49 статьи Конвенции о защите гражданского населения, которая запрещает принуждение к индивидуальному или массовому переселению или депортацию.

Также отмечается, что 18-20 мая 1944 года с Крыма были насильно депортированы 250 тысяч человек, большинство из которых составляли представители крымскотатарского народа. Согласно исследованиям Института демографии и социальных исследований, депортация крымских татар привела к гибели около 50 000 людей.

18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах геноцида крымскотатарского народа – в этот день в 1944 году назад началась сталинская депортация крымских татар из Крыма.

Согласно постановлению Верховной Рады №792-VIII от 12.11.2015 года, депортация крымских татар в 1944 году признана геноцидом, а 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.